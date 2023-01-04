Мехико, 4 января, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Бывший боец смешанных единоборств Фил Барони арестован в Мексике по подозрению в убийстве девушки. Об этом сообщает издание Tribuna de la Bahia.

В наручниках

По данным источника, возлюбленная Барони созналась ему в измене в номере отеля, после чего между парой завязался конфликт. В ходе ссоры экс-боец нанес девушке несколько ударов, от которых она впоследствии скончалась.

Уточняется, что Барони сам вызвал полицейских, которые обнаружили на кровати в номере отеля погибшую девушку со множественными синяками и ссадинами.

В настоящий момент бывший спортсмен ожидает решения суда.

Напомним, за свою карьеру Фил Барони провел 35 поединков, одержав победы в 16 из них. В 2019 году боец завершил профессиональную карьеру.