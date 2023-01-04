Нижневартовск, Югра, 4 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Подростка, избитого в новогоднюю ночь в Нижневартовске мужчиной и женщиной, госпитализировали из-за травмы головы. Об этом сообщила 4 января порталу Ura.ru мать юноши.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По её словам, 17-летний подросток, получивший закрытую черепно-мозговую травму, надеялся отлежаться дома, но лучше ему не стало. Семья обратилась к врачам, и мальчика поместили в больницу. Кроме того, родственники возмущены мягкостью уголовной статьи, по которой возбуждено уголовное дело — «Хулиганство».

«Ребёнка избивали ногами в голову, побои наносили два человека», — сказала женщина.

В семье просят о переквалификации уголовного дела. В управлении СКР по ХМАО пояснили, что в ходе расследования это может произойти.

На подростка в ночь на 1 января напали неустановленные мужчина и женщина. Его избивали ногами, а затем оставили на снегу без сознания в 30-градусный мороз. Уголовное дело находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что скорую вызвали люди, видевшие избиение, и что напавший на мальчика объявил себя представителем одной из национальностей Кавказа. Он заявил, что никакого наказания не понесёт.