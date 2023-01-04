Домодедово, Московская область, 4 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. В Подмосковье пожилая супружеская пара насмерть отравилась газом. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«По предварительным данным эксперта, смерть пенсионеров наступила в результате отравления угарным газом», — сообщает ГСУ.

По факту отравления начата доследственная проверка.

Известно, что дачный дом, в котором находились супруги, отапливался при помощи мобильного газового калорифера. В настоящее время из дома изъяты мобильный газовый калорифер, газовый баллон. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проведен опрос соседей и родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, на западе Москвы в результате конфликта со стрельбой пострадали несколько человек.

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