Париж, 4 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. До конца января во Франции под запретом онлайн-продажа парацетамола, говорится в постановлении правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Таблетки

Ситуация из-за проблем с поставками лекарственных препаратов на основе парацетамола сохраняется в стране более полугода и касается также детских средств.

В документе говорится, что предпринятые органами здравоохранения меры пока не эффективны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году французские аптеки получили разрешение вскрывать пачки с амоксициллином и продавать точное число таблеток вместо целых упаковок. Кроме того, фармацевтам предписано продавать ограниченное число упаковок парацетамола, не более двух пачек в одни руки.

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