Вашингтон, 4 января, 2023, 14:42 — ИА Регнум. США должны выйти из НАТО после окончания украинского конфликта и перестать принимать участие в обеспечении безопасности стран Европы. Об этом 4 января пишет обозреватель The American Thinker Стив Маккэнн.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«После подписания мирного договора США, если они заботятся о своём будущем, должны объявить о выходе из НАТО и перестать втягивать себя в европейские перепалки в сфере безопасности», — написал Маккэнн.

Он отметил, что США переживают бешеную инфляцию и рост долга, но при этом оплачивают подавляющую часть расходов на украинский конфликт и оборону Европы.

По его словам, ответ заключается в существовании НАТО и убеждённости американского правящего класса в том, что США должны защищать Европу, чего бы это ни стоило.

Маккэнн призвал Белый дом перестать тратить миллиарды денег на оборону Европы и на конфликт, не имеющий никакого отношения к безопасности США, а сосредоточиться на борьбе с Китаем, который, по его мнению, является большей угрозой для Америки.