Москва, 4 января, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В Москве промышленный альпинист получил не совместимые с жизнью травмы. Об этом 4 января сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на информированный источник.

Max-clean.ru Карабин промышленного альпиниста

По информации журналистов, несчастный случай произошел на улице Большая Молчановка. Уточняется, что сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате падения автобуса в овраг в штате Наярит в западной части Мексики погибли не менее 15 человек.