Васильевка, Запорожская область, 4 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. ВСУ 4 января обстреляли здание военной комендатуры в Васильевке (Запорожская область), сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Перед зданием находились люди, ожидавшие своей очереди для получения пропусков для личного автотранспорта, рассказал Рогов.

Есть погибшие и раненые, добавил он.

2 января сообщалось об ударе ВСУ по жилым домам в Васильевке с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.

3 января, также с применением HIMARS, было обстреляно здание больницы в запорожском Токмаке.