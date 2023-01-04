ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке
ВСУ обстреляли здание военной комендатуры в Васильевке, есть погибшие
Васильевка, Запорожская область, 4 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. ВСУ 4 января обстреляли здание военной комендатуры в Васильевке (Запорожская область), сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
Перед зданием находились люди, ожидавшие своей очереди для получения пропусков для личного автотранспорта, рассказал Рогов.
Есть погибшие и раненые, добавил он.
2 января сообщалось об ударе ВСУ по жилым домам в Васильевке с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.
3 января, также с применением HIMARS, было обстреляно здание больницы в запорожском Токмаке.