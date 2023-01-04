Донецк, 4 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Пострадавший в ходе обстрела одного из районов Донецка мужчина умер. Об этом 4 января сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мужчина, пострадавший при обстреле Петровского района Донецка, скончался от полученных травм», — говорится в телеграм-канале штаба.

Ранее боевики ВСУ обстреляли сразу четыре района Донецка. Так, атакам киевских карателей подверглись Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы.