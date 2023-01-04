Москва, 4 января, 2023, 14:42 — ИА Регнум. В первые дни 2023 года Газпром установил рекорды суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает 4 января пресс-служба компании.

ПАО «Газпром»/ТАСС Ковыктинское месторождение

Таким образом, Газпром вышел на новый уровень суточного экспорта газа, предусмотренный контрактом.

«Уже 1 и 3 января Газпром превысил этот уровень (3 января — на 0,45%)», — уточнили в компании.

Отмечается, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и китайской компанией CNPC.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января глава Газпрома Алексей Миллер рассказал о выходе на «принципиально новый» уровень поставок газа в Китай.

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