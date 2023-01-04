В Газпроме заявили о новом рекорде суточных поставок газа в Китай
Для Газпрома 2023 год начался с новых рекордов суточного экспорта газа в Китай
Москва, 4 января, 2023, 14:42 — ИА Регнум. В первые дни 2023 года Газпром установил рекорды суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает 4 января пресс-служба компании.
ПАО «Газпром»/ТАСС
Ковыктинское месторождение
Таким образом, Газпром вышел на новый уровень суточного экспорта газа, предусмотренный контрактом.
«Уже 1 и 3 января Газпром превысил этот уровень (3 января — на 0,45%)», — уточнили в компании.
Отмечается, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и китайской компанией CNPC.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 января глава Газпрома Алексей Миллер рассказал о выходе на «принципиально новый» уровень поставок газа в Китай.
Читайте также: РИА Новости: Россия может перенаправить экспорт газа из Европы в Китай