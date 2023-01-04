Москва, 4 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Рождественские морозы изменят характер боевых действий на Украине и помогут российским войскам наступать. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил 4 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По его словам, из-за резкого усиления морозов земля замёрзнет, реки и водоёмы покроются льдом, что позволит ВС России заменить «окопную войну» наступлением. Боевые действия станут интенсивнее.

«Рождественские морозы резко ударят в зоне СВО 7 января, когда ночами стужа усилится до — 10…-15», — написал Тишковец.

Он добавил, что в зоне боевых действий закончится распутица, небо очистится от облаков благодаря антициклону. В таких идеальных условиях авиация сможет работать без ограничений.

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