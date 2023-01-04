Вашингтон, 4 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Ушел из жизни американский астронавт Уолтер Каннингем. Об этом сообщает пресс-служба национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

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По информации пресс-службы, Каннингем умер на 91-м году жизни. Уточняется, что Каннингем был предпринимателем, физиком, летчиком и исследователем.

Отмечается, что Каннингем вместе с астронавтами Донном Айзли и Уолтером Ширром отрабатывал маневры, которые были необходимы для стыковки и выхода на лунную орбиту с помощью третьей ступени ракеты-носителя «Сатурн-1Б».

В 1968 году он совершил полет на первом пилотируемом космическом корабле серии «Аполлон» — на «Аполлоне-7». Он оставался последним из трех участников данной миссии.