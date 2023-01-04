Киев, 4 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Подготовка к передаче Украине американских систем ПВО Patriot началась, заявил 4 января глава министерства иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба.

Sivi Steys ЗРК Patriot

«Ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась», — заявил он во время онлайн-брифинга.

Он также добавил, что сейчас глава киевского режима Владимир Зеленский и его дипломатическая команда интенсивно работают над новыми решениями по предоставлению новых типов западного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву в долгосрочной перспективе, поскольку конфликт на украинской территории затягивается. Глава альянса считает, что прошедшая в России частичная мобилизация якобы говорит об отсутствии у Москвы планов прекращать боевые действия.

Читайте также: Столтенберг призвал Запад готовиться к долгосрочной помощи Киеву