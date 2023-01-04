Таллин, 4 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Нет никакой необходимости бороться с языками, в том числе и с русским, заявил 4 января президент Эстонии Алар Карис.

Teet Malsroos Алар Карис

В ответ на замечание журналиста о необходимости борьбы с русским языком по политическим причинам Карис сказал, что «русский сам по себе — культурный язык» и что не следует бороться ни с языками, ни с литературой.

По словам президента Эстонии, ему известны «русские, которые отказываются говорить по-русски», но это «преходящее явление».

Как сообщалось ранее, министерство образования и науки Эстонии рассматривает возможность упразднения по политическим причинам изучения русского языка как второго иностранного в школах.

В начале января 2023 года власти Эстонии заявили о необходимости сноса еще двух советских памятников в Нарве. За последние месяцы в стране демонтировано более 50 мемориалов советского времени.