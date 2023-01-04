Николаев, Украина, 4 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Проблемы с водоснабжением города Николаева не нужно разглашать. Об этом 4 января заявил глава Николаевской области Виталий Ким в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

«Эту тему не нужно разглашать. Я не хочу эту тему раскрывать для того, чтобы она не была публичной», — сказал Ким.

По его словам, есть определённые участки, повреждение которых мешает бесперебойному водоснабжению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лимиты потребления электроэнергии введены во всех областях Украины.