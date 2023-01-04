Киев, 4 января, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В оккупированном киевским режимом российском городе Херсоне вновь слышны взрывы. Об этом 4 января сообщает киевское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«В Херсоне вновь слышны взрывы», — говорится в сообщении издания в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Днепропетровске приступили к сносу памятника, установленного в честь генерал-лейтенанта Ефима Пушкина.

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