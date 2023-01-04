Киев, 4 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Лимиты потребления электроэнергии введены во всех областях Украины. Об этом 4 января сообщили в Укрэнерго.

Иван Шилов ИА REGNUM Включи свет в последний раз

Отмечается, что лимиты действуют с 8:00 утра до полуночи. Причиной их введения стал рост потребления электричества из-за снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Николаевской области Виталий Ким призвал жителей региона экономить электроэнергию, чтобы не допустить отключений.