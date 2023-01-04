Анкара, 4 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В Турции в 2023 году намерены запустить первый энергоблок атомной электростанции «Аккую», которая полностью финансируется Россией, сообщил 4 января президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на церемонии запуска строительства АЭС «Аккую» в Турции

Турецкий лидер, выступая в парламенте на заседании фракции возглавляемой им Партии справедливости и развития, констатировал быстрые темпы строительства.

«В этом году будет запущен её (АЭС «Аккую» — прим. ИА REGNUM) первый энергоблок. В наступившем году мы приступаем к снабжению нашей страны атомной энергией», — сказал он.

Напомним, в конце ноября 2022 года президенты России и Турции обсудили строительство атомной электростанции в турецком городе Синопе. Турция надеется построить там четыре реактора.

По словам Эрдогана, после строительства этих двух станций Турция больше не будет испытывать проблем с энергией.

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