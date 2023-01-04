В Турции планируют в 2023 году запустить первый энергоблок АЭС «Аккую»
Президент Турции заявил, что строительство АЭС «Аккую» идёт быстрыми темпами
Анкара, 4 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В Турции в 2023 году намерены запустить первый энергоблок атомной электростанции «Аккую», которая полностью финансируется Россией, сообщил 4 января президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер, выступая в парламенте на заседании фракции возглавляемой им Партии справедливости и развития, констатировал быстрые темпы строительства.
«В этом году будет запущен её (АЭС «Аккую» — прим. ИА REGNUM) первый энергоблок. В наступившем году мы приступаем к снабжению нашей страны атомной энергией», — сказал он.
Напомним, в конце ноября 2022 года президенты России и Турции обсудили строительство атомной электростанции в турецком городе Синопе. Турция надеется построить там четыре реактора.
По словам Эрдогана, после строительства этих двух станций Турция больше не будет испытывать проблем с энергией.
Читайте также: Первый энергоблок АЭС «Аккую» запустят к юбилею Турции — Путин