Москва, 4 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent (поставка в марте текущего года) на Лондонской бирже ICE опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 21 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 4 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации биржи на 13:50 мск, стоимость Brent упала до 79,93 доллара за баррель (минус 2,64%).

К 13:53 мск цена нефти находилась на уровне 80,02 доллара за баррель (минус 2,53%). При этом фьючерс на нефть марки WTI (поставка в феврале 2023 года) снижался до 74,99 доллара за баррель (минус 2,52%).

Как сообщало ИА REGNUM, Германия продаёт свою электроэнергию другим странам фактически за бесценок, в то время как немецкие частные потребители платят за неё рекордные суммы.

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