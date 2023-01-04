Нарва, Эстония, 4 января, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Власти Эстонии намерены снести ещё два памятника советского времени в Нарве, передают местные СМИ 4 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Нарва

Речь идет о мемориальной доске с именами жителей региона, погибших в боях в 1941–1945 годах, и могильном памятнике на месте захоронения коммунистов и красноармейцев, павших в боях за Нарву в 1918 году.

Эстонская государственная канцелярия уже обратилась с предложением о сносе к нарвским депутатам. Они должны рассмотреть этот вопрос в ближайшие дни.

В 2022 году в Нарве был демонтирован памятник танку Т-34 и ещё шесть военных монументов. В Эстонии с середины 2022 года было демонтировано более 50 мемориалов и памятников с советской символикой.