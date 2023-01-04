Днепропетровск, Украина, 4 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В городе Днепропетровске приступили к сносу памятника, установленного в честь генерал-лейтенанта Ефима Пушкина, сообщает 4 января издание «Страна».

Половко Сергей Николаевич Памятник Е. Г. Пушкину в Днепре

«Начали демонтировать памятник-танк Т-34, посвящённый защитнику и освободителю Днепра и области генералу Ефиму Пушкину», — говорится в телеграм-канале издания.

Также 4 января в городе демонтирован памятник Александру Матросову, который в феврале 1943 года в районе деревни Плетень под Псковом закрыл собой фашистский пулемёт, спасая однополчан.

О планах по сносу данных памятников сообщалось в конце декабря 2022 года.

Ранее в Днепропетровске снесли памятник писателю Максиму Горькому и анонсировали демонтаж памятника учёному Ломоносову.

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Генерал-лейтенант Ефим Пушкин погиб в марте 1944 года в Николаевской области в результате осколочного ранения. Памятник-танк в память о нём установили в 1945 году.

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