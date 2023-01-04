Сеул, 4 января, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к минобороны с требованием создать многоцелевое объединенное подразделение БПЛА, а также до конца 2023 года запустить систему массового производства малогабаритных БПЛА. Об этом 4 января сообщает агентство Yonhap со ссылкой на офис президента.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

«Приказываю создать объединенное подразделение беспилотников, выполняющее многоцелевую миссию по наблюдению, разведке, операциям», — сказал глава государства.

Он уточнил, что беспилотники должны иметь минимальные габариты и быть трудно обнаруживаемыми.

Кроме того, президент потребовал создать систему уничтожения беспилотников, чтобы в дальнейшем избегать инцидентов с проникновением вражеских дронов на территорию страны.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея отрабатывают механизм ответа в случае ядерного удара КНДР.