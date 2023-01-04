Берлин, 4 января, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Германия продаёт свою электроэнергию другим странам фактически за бесценок, в то время как немецкие частные потребители платят за неё рекордные суммы. Об этом 4 января пишет Bild.

Маттиас Стом. Молодой человек читает при свечах

Отмечается, что в Германии стоимость электричества высока как никогда. С 1 января сразу 636 энергетических компаний подняли цены на 60%.

Согласно подсчётам, теперь немцам придётся платить 44 цента за киловатт-час. В сложившейся ситуации граждане экономят как могут, пишет издание.

По информации Bild, на этом фоне немецкое электричество ещё и фактически «раздаривают» за границу. В частности, сейчас ФРГ продаёт электричество в Бельгию, Австрию и Данию всего за 5 центов за киловатт-час.

Это вызвано тем, что немецкие ветряные электростанции из-за сильных ветров произвели больше электричества, чем необходимо. По этой причине цена на бирже резко упала, но только для энергетических компаний и промышленных потребителей в Германии и за рубежом.

В министерстве экономики ФРГ считают, что частные потребители могут дождаться стабилизации цен к концу 2023 года.

Читайте также: В Германии не ожидают понижения цен на газ в 2023 году