Москва, 4 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Письмо с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май направил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов на имя главы правительства России Михаила Мишустина, передает корреспондент ИА REGNUM 4 января.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

«Считаю целесообразным предложить правительству Российской Федерации рассмотреть возможность сокращения количества нерабочих дней в январе, увеличив их число в период с 1 по 9 мая», — говорится в письме.

В этой связи парламентарий предлагает «рассмотреть вопрос об оценке социально-экономических последствий переноса новогодних праздничных дней на майские праздники».

Депутат Госдумы в качестве аргумента переноса «выходных» привел тот, что не работают образовательные учреждения, а коммунальные и правоохранительные службы действуют в режиме дежурства, также становится затруднительным получить необходимые государственные и муниципальные услуги или обратиться за медицинской помощью.

Новогодние праздники необходимо сократить, чтобы «распределять выходные равномерно», считает депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.