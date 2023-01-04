Москва, 4 января, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции в течение суток уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 4 января.

Министерство обороны России Боевая работа расчётов ЗРК С-300В

Беспилотники были уничтожены на территории Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Всего за время проведения специальной военной операции было уничтожено 2813 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее 4 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении системой ПВО двух беспилотников в окрестностях аэропорта «Бельбек». 2 января в окрестностях Севастополя также были сбиты два беспилотника.