Армия России за сутки уничтожила шесть беспилотников ВСУ
Москва, 4 января, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции в течение суток уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 4 января.
Министерство обороны России
Боевая работа расчётов ЗРК С-300В
Беспилотники были уничтожены на территории Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.
Всего за время проведения специальной военной операции было уничтожено 2813 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Ранее 4 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении системой ПВО двух беспилотников в окрестностях аэропорта «Бельбек». 2 января в окрестностях Севастополя также были сбиты два беспилотника.