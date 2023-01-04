Москва, 4 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Распространение на все регионы РФ практики заключения соглашений между общественными палатами субъектов и региональными гражданскими объединениями позволит укрепить традиционные семейные ценности. Такое мнение выразил глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

ОП РФ Общественная палата РФ

«Считаю, что эта инициатива должна получить продолжение, потому что очень важно, чтобы мы не просто подписывали соглашения, а обсуждали и понимали, что у нас есть те общие традиционные семейные ценности, на которых мы можем выстраивать отношения взаимодействия всех традиционных религий, всех национальностей, всех культур и защищать их вместе», — рассказал Рыбальченко в беседе с ТАСС.

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По его словам, данная идея начала масштабироваться после того, как 11 октября в Еврейской автономной области было заключено соответствующее соглашение. 2 декабря соглашение было подписано и в Московской области.

Он сообщил, что в рамках работы комиссии ОП РФ было выделено семь базовых традиционных ценностей, среди которых многодетность, забота о детях, семья, почитание родителей, уважение к старшим, память предков и преемственность поколений.

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