Москва, 4 января, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили в Министерстве обороны 4 января.

Петр Мальцев. Беспощадно уничтожать фашистских диверсантов. 1941

Днем ранее, 3 января, в ведомстве сообщали об уничтожении одной группы диверсантов на территории ЛНР и двух — в Харьковской области.

4 января в Министерстве обороны рассказали также о продолжении наступления российской армии на донецком направлении, уничтожении шести складов ВСУ и нескольких диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и на краснолиманском направлении.