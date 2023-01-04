Москва, 4 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении Вооружённые силы России уничтожили пять групп диверсантов, сообщает 4 января Министерство обороны России.

Министерство обороны России Боевая работа ВС России в ходе спецоперации

«На данном направлении потери противника за сутки составили более 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа», — говорится в сводке ведомства.

Пять диверсионно-разведывательных групп противника уничтожены в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой Народной Республики.

Напомним, накануне, 3 января, Министерство обороны России сообщило об уничтожении более 40 бойцов ВСУ на купянском направлении и 120 военнослужащих на краснолиманском направлении.

Военные ВСУ пытались захватить позиции в районе населенного пункта Стельмаховка, воспользовавшись густым туманом. Врага удалось обнаружить с помощью тепловизоров, поставленных российскими волонтёрами.