ВС России уничтожили в районе Серебрянки украинскую гаубицу Д-20
Москва, 4 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в районе Серебрянки в ДНР украинскую гаубицу Д-20, сообщили 4 января в Министерстве обороны РФ.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Гаубица Д-20 ВСУ
«В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожена вместе с расчётом гаубица Д-20», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Артёмовска в ДНР была вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».