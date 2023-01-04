Москва, 4 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в районе Серебрянки в ДНР украинскую гаубицу Д-20, сообщили 4 января в Министерстве обороны РФ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Гаубица Д-20 ВСУ

«В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожена вместе с расчётом гаубица Д-20», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Артёмовска в ДНР была вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».