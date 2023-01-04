Москва, 4 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Наступательные действия продолжают российские войска на донецком направлении. Об этом 3 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа миномётчиков ЦВО в тыловой зоне СВО

«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, на данном направлении потери ВСУ в течение суток составили более 100 боевиков, а также один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января ВСУ потеряли на донецком направлении до 90 военнослужащих.