Москва, 4 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу киевских боевиков в Харьковской области. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации

По информации пресс-службы, диверсионно-разведывательная группа противника была ликвидирована около населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на купянском направлении около населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области за сутки российские военнослужащие ликвидировали свыше 40 киевских боевиков.