ВС России ликвидировали диверсионную группу ВСУ в Харьковской области
Москва, 4 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу киевских боевиков в Харьковской области. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Минобороны России.
Министерство обороны России
ВС России во время спецоперации
По информации пресс-службы, диверсионно-разведывательная группа противника была ликвидирована около населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на купянском направлении около населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области за сутки российские военнослужащие ликвидировали свыше 40 киевских боевиков.