Москва, 4 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Истребительной авиации ВКС России удалось уничтожить МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска в ДНР и Николаевской области. Об этом 4 января сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

«Истребительная авиация ВКС России в районе Краматорска в ДНР и Николаевской области сбила МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее боевики ВСУ обстреляли Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало интервью с мобилизованным из Ростовской области, который рассказал о своем участии в специальной военной операции на территории Украины. Боец рассказал о страданиях населения Донбасса, приведя в пример фильм режиссёров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепёк».