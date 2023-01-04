Вашингтон, 4 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Конфликт на Украине должен закончиться путём переговоров. Об этом 4 января заявил американский экономист Джеффри Сакс.

Carlos LujÃ¡N/Keystone Press Agency/Global Look Press Джеффри Сакс

«Моё мнение по-прежнему состоит в том, что война должна закончиться путём переговоров», — сказал Сакс.

По его словам, переговоры должны состоять из трёх частей: никакого расширения НАТО, Крым остаётся де-факто в руках России, что-то делается с Донбассом.

По третьему пункту он признался, что не знает, что можно сделать, но заявил, что «может быть уже слишком поздно».

Он добавил, что вместо того, чтобы превращать Донбасс в руины, было бы лучше иметь если не полный согласованный результат, то хотя бы замороженный конфликт.

По его мнению, американские неоконсерваторы отвергают возможность договориться на таких условиях, потому что они «всё ещё жаждут победы». «Но я не думаю, что победа придет на поле боя», — заключил он.