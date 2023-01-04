Симферополь, 4 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В Крыму на 5 и 6 января объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра, сообщает 4 января пресс-служба республиканского МЧС.

Иван Айвазовский. Чёрное море (На Чёрном море начинает разыгрываться буря). 1881

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днём 5 января, в течение суток 6 января в Крыму ожидаются: дожди, 6 января местами сильные, в горах со снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15–20 м/с, порывы до 25 м/с», — уточнили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, на полуострове в ближайшие дни по ночам похолодает до минус трёх градусов.

При данных метеоусловиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, подтопления территорий, увеличения количества ДТП, аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Не исключаются возможные происшествия в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива.

Жителям и гостям Крыма рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 января ветер усилится до 15 м/с. На дорогах может возникнуть сильный гололёд. В связи с этим горожан просят соблюдать меры предосторожности при управлении автомобилями: снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать манёвров на дороге и не парковать машины возле деревьев.