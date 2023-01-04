Москва, 4 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили на купянском направлении более 40 военных ВСУ в течение суток, сообщили в Министерстве обороны 4 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Ранее 4 января офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ используют ложные позиции, чтобы скрыть реальную численность войск на купянском направлении.

3 января в Министерстве обороны сообщили об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении в Харьковской области, а также более 40 военных ВСУ.