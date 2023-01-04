Москва, 4 января, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало интервью с мобилизованным из Ростовской области, который рассказал о своем участии в специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Мы воюем за свободу, за наш народ. Нужно защитить наших русскоязычных от нацизма и геноцида, который здесь творился восемь лет», — сказал военнослужащий с позывным Сосед.

Говоря о событиях в Донбассе, боец привел в пример фильм режиссёров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепёк», добавив, что «страшно было смотреть на эти кадры».

Мужчина отметил, что несмотря на страшные события, жители Донбасса «не сломались», акцентировав внимание на том, что «теперь нам нужно защитить свой народ».