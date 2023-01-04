Донецк, 4 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщили 4 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:05 (совпадает с мск) — н. п. Карловка — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:30 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив два снаряда калибра 155 мм, в 12:38 — Петровский район (пять снарядов калибра 155 мм), а в 12:40 — Петровский район (10 ракет из РСЗО).