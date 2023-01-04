Анкара, 4 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Трёхсторонние переговоры министров обороны России, Турции и Сирии будут продолжены, при этом Анкара надеется, что этот процесс будет продолжаться разумным образом. Об этом заявил журналистам турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщает телеканал ТРТ.

Mil.ru Хулуси Акар

Он напомнил, что позиция Анкары на встрече в Москве — это защита Турции и её народа.

«Мы выразили нашу решимость нашим собеседникам: для нас не может быть и речи о том, чтобы делать что-либо против наших сирийских братьев, как в Турции, так и в Сирии», — подчеркнул он, добавив, что не нужно полагаться на нереалистичные новости и принимать другие установки.

Он также отметил, что переговоры будут продолжаться.

«Мы надеемся, что процесс будет продолжаться разумным и логичным образом», — уточнил Акар, добавив, что совместное патрулирование России и Турции в Сирии может быть расширено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Москве состоялась трёхсторонняя российско-турецко-сирийская встреча на уровне министров обороны: в ней участвовал глава минобороны Сирии Али Махмуд Аббас.