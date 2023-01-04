Париж, 4 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Больницы во Франции переполнены из-за нехватки врачей и наложившихся друг на друга эпидемий коронавируса, гриппа и бронхиолита, сообщает телеканал BFM.

Михаил Нестеров. Больная девушка (фрагмент). 1928

Отмечается, что некоторые пациенты вынуждены записываться на приём к врачу за полгода. Замены нет для медицинских работников, которые выходят на пенсию, а тройная эпидемия усугубляет ситуацию.

«Сроки ужасно затягиваются, так что если хотите посетить врача, нужно записываться за полгода», — заявил один из пациентов.

По словам другого мужчины, который привёл свою дочь в центр неотложной помощи, записаться к педиатру невозможно, а врач общей практики на этой неделе не принимает.

В центре неотложной помощи несколько недель назад открыли дополнительный кабинет из-за наплыва пациентов.

По словам врача общей практики Фредерика Сулье, всё расписание на ближайшие дни «забито». Каждый врач за половину дня принимает по 35 больных.

Анестезиолог-реаниматолог Арно Шиш заявил о сложностях с госпитализацией пациентов. По его словам, система здравоохранения нуждается в реорганизации, и это не обязательно потребует выделения дополнительных средств: нужно отслеживать, на что они идут.

Медики призывают правительство разобраться с проблемами.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что в декабре 31 человек скончался в коридорах приёмных отделений или из-за несвоевременного приезда скорой. Такие данные предоставил профсоюз медработников.