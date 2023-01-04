Варшава, 4 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В Польше предстанут перед судом гражданин России и гражданин Белоруссии по обвинению в «шпионаже». Об этом 4 января сообщила журналистам официальный представитель окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По её словам, обвинительное заключение в отношении одного гражданина России и одного гражданина Белоруссии прокурор направил в суд.

Представитель прокуратуры добавила, что они были задержаны в Польше в апреле 2022 года по обвинению в ведении шпионской деятельности.