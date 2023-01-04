Краснодар, 4 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Новым главным тренером «Краснодара» назначен Владимир Ивич, сообщили 4 января в пресс-службе футбольного клуба.

Цитата из: Владимир Ивич перед товарищеским матчем между «Партизаном» и ПАОКом. 2016 Владимир Ивич

Контракт подписан сроком на два года.

Ранее Ивич возглавлял греческий ПАОК, английский «Уотфорд» и «Маккаби» из Тель-Авива.

В чемпионате России 2022–23 годов «Краснодар» после 17 туров занимает 8-е место, отставая от лидера («Зенита») на 17 очков.