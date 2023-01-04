Москва, 4 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. На западе Москвы в результате конфликта со стрельбой пострадали несколько человек. Об этом 4 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Lisa Roe Стрельба

Информация о конфликте, произошедшем между группой людей около заведения общественного питания на улице Неверовского, поступила в полицию в 02:54 мск.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Ими было установлено, что между неизвестными произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из участников применил предположительно травматическое оружие», — сказали в пресс-службе, добавив, что несколько мужчин получили телесные повреждения.

Сообщается, что подозреваемый задержан. Обстоятельства и участники инцидента устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовно дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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