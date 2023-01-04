Москва, 4 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Курс евро впервые в 2023 году на торгах Московской биржи поднялся до 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Так, к 11:57 мск курс европейской валюты расчетами «завтра» рос до 76 рублей, доллар увеличивался в цене до 71,60 рубля, юань дорожал до 10,23 рубля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 3 января по итогам торгов на Московской бирже курс доллара вырос до 71,14 рубля.

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