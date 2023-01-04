Москва, 4 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Транспортная нагрузка на северо-восточные участки МКАД уменьшилась на 13% после ввода участка Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом 4 января в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам градоначальника, МСД позволил усовершенствовать транспортное обслуживание 26 столичных районов, где проживают более 2,5 млн человек. Каждый день по нему проезжает около 260 тыс. автомобилей.

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Собянин также уточнил, что после завершения в 2023 году строительства южного участка МСД в 2 раза сократится перепробег транспорта по направлению юг — северо-запад и в 1,5 раза по направлению северо-запад — восток. Участки Садового кольца, МКАД и ТТК разгрузятся до 30%.

Ранее Собянин заявил, что сеть наземного метро Москвы в 2023 году вырастет вдвое благодаря строительству диаметров МЦД-3 и МЦД-4.

Напомним, Московский скоростной диаметр признан самым протяженным бессветофорным скоростным диаметром в России. Магистраль проходит через 40 столичных районов, тем самым положительно влияя на транспортное обеспечение более 5 млн граждан. Известно, что проезд по МСД для автовладельцев является бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос о том, почему митинги в городе запрещены, тогда как концерты по случаю воссоединения с Россией республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей состоялись.