Пекин, 4 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (занимал этот пост в 2009–2014 годах) 4 января прибыл на Тайвань.

Nato.int Андерс фог Расмуссен

На встрече с главой администрации региона Цай Инвэнь он заявил, что своим визитом «намерен продемонстрировать решительную поддержку» права Тайваня самому определять свое будущее.

В конце декабря 2022 года Центральное агентство новостей Тайваня сообщило, что США могут предоставить региону многомиллиардные гранты и кредиты на военные нужды.

В МИД Китая, в свою очередь, призвали США прекратить продажу оружия Тайваню и соблюдать принцип «одного Китая», с которым вашингтонские политики на словах соглашаются.