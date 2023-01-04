Москва, 4 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В России по итогам 2022 года удалось добиться существенного сокращения количества погибших детей на пожарах, сообщил 4 января ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По данным ведомства, на конец 2022 года при пожарах погибли 298 детей, это на 21% меньше, чем годом ранее.

За 11 месяцев 2022 года в стране зафиксировали более 331 тыс. пожаров, погибли в которых свыше 6,5 тысячи человек. Число пожаров снизилось на 10,4%, жертв возгораний — на 12,4%.

По словам Еникеева, положительная динамика стала результатом действий региональных властей и профилактических мер.

Напомним, до 1 марта 2023 года МЧС России направит в правительство проект изменений в правила противопожарного режима по оборудованию автоматическими приборами отключения электроснабжения всех объектов социальной сферы.

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