Симферополь, 4 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В 2022 году в Крыму было зарегистрировано более 160 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, рассказал 4 января глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Это рекордный показатель, за год он вырос почти на треть, отметил Аксёнов.

«Число «вышедших из тени» предпринимателей выросло за год более чем в два раза», — подчеркнул глава республики.

Объем поддержки субъектов малого бизнеса в республике посредством займов, гарантий, лизинга и иных мер вырос на 7% и превысил 3 млрд рублей, добавил Аксёнов.

Как сообщалось ранее, по данным на конец 2022 года, в России в качестве самозанятых зарегистрировались 6 миллионов человек.