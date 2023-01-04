Грозный, 4 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. За декабрь 2022 года из украинского плена были возвращены около 200 российских военнослужащих. Об этом 4 января сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«При активном содействии Минобороны Российской Федерации, председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих», — написал он.

Кадыров рассказал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил каждого бойца всем необходимым. Он также выразил благодарность каждому, кто был задействован в освобождении военнослужащих, подчеркнув, что «мы никого не бросим» и «освободим каждого».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

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