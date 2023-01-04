Минск, 4 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Министры обороны Белоруссии Виктор Хренин и Таджикистана Шерали Мирзо в Минске подписали план военного сотрудничества на 2023 год. Об этом 4 января сообщает информационное агентство «Ховар».

Василий Иванов ИА REGNUM Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо

3 января министр обороны Таджикистана прибыл в Минск. В ходе визита он встретился с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

«В ходе встречи стороны подписали план военного сотрудничества на 2023 год», — сообщает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Бишкек и Душанбе договорились противодействовать конфликтам на границе.