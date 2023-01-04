Министры обороны Таджикистана и Белоруссии подписали план сотрудничества
Министры обороны Таджикистана и Белоруссии подписали план сотрудничества на 2023 год
Минск, 4 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Министры обороны Белоруссии Виктор Хренин и Таджикистана Шерали Мирзо в Минске подписали план военного сотрудничества на 2023 год. Об этом 4 января сообщает информационное агентство «Ховар».
Василий Иванов ИА REGNUM
Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо
3 января министр обороны Таджикистана прибыл в Минск. В ходе визита он встретился с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.
«В ходе встречи стороны подписали план военного сотрудничества на 2023 год», — сообщает агентство.
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