Москва, 4 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наёмники убили трех боевиков ВСУ на блокпосту при въезде в населённый пункт Снигирёвка Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, это спровоцировало конфликт между наемниками, предположительно поляками, с силовыми структурами киевского режима. Инцидент произошел 30 декабря.

«Предположительно, иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра, после чего физически устранили военнослужащих», — сказал источник.

Он добавил, что, по полученным от источника в украинских спецслужбах данным, иностранные наёмники не подконтрольны даже СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший военный ВСУ рассказал, что находившиеся под воздействием алкоголя и наркотиков киевские боевики расстреливали своих сослуживцев.

Отношение командования к своим подчинённым было, по его словам, «скотским» и простых военнослужащих в вооружённых бандеровских формированиях не считали за людей.

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