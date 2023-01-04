Иностранные наемники убили на блокпосту трех боевиков ВСУ
Пьяные иностранные наемники убили трех военных на блокпосту в Снигиревке
Москва, 4 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наёмники убили трех боевиков ВСУ на блокпосту при въезде в населённый пункт Снигирёвка Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
По его словам, это спровоцировало конфликт между наемниками, предположительно поляками, с силовыми структурами киевского режима. Инцидент произошел 30 декабря.
Он добавил, что, по полученным от источника в украинских спецслужбах данным, иностранные наёмники не подконтрольны даже СБУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший военный ВСУ рассказал, что находившиеся под воздействием алкоголя и наркотиков киевские боевики расстреливали своих сослуживцев.
Отношение командования к своим подчинённым было, по его словам, «скотским» и простых военнослужащих в вооружённых бандеровских формированиях не считали за людей.
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