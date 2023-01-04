Москва, 4 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Россия призывает жителей Палестины справиться с внутренними разногласиями. Об этом 4 января в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

Флаг Палестины

По словам Сафронкова, в предыдущие годы в Москве были организованы два раунда межпалестинских встреч при участии всех ключевых палестинских организаций, с которыми Россия продолжает методичную работу до сих пор. Он также уточнил, что в ходе общения Россия всячески нацеливает палестинцев на преодоление внутренних разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины.

Помимо этого, дипломат отметил, что основная задача в решении арабо-израильского конфликта заключается в том, чтобы обеспечить региональную стабильность и безопасность, а также создать благоприятные условия для развития сотрудничества России со всеми государствами Ближнего Востока.

Напомним, МИД Палестины 25 декабря призвал мировое сообщество ввести санкции против Израиля. По мнению министерства, так нужно ответить на действия Израиля, которые в Палестине считают оккупацией своей территории на Западном берегу реки Иордан.